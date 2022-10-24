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Погода

До +20: синопткиня розповіла, яким областям пощастить із погодою

14:40 24 жовтня 2022
Осінь

У вівторок, 25 жовтня, в Україну прийдуть атмосферні фронти, які принесуть опади.

Втім, за прогнозом синопткині Наталії Діденко, у деяких регіонах опади не передбачаються: «Сухий виняток — смуга від Чернігівщини через Полтавщину, Дніпро до Запоріжжя. Хіба що тумани все ж наповнюватимуть вологою повітря».

Фото Наталії Діденко

Вітер на сході України буде рвучким, сильним, а загалом переважно помірний, південного напрямку.

Температура повітря найближчої ночі — до +6+12 градусів, вдень 25 жовтня очікується до +12+16 градусів. Тепліше буде на заході — до +14+18 градусів, ще тепліше — у південній частині, де очікується до +15+20 градусів.

У Києві в середу дощ більш ймовірний у другій половині дня чи надвечір, можливий туман.

Температура повітря вночі +9+11 градусів, вдень повітря прогріється до +12+14 градусів.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі зазначали, що нинішня зима в Україні може бути теплішою, а тривалість періодів холодної погоди з мінімальною температурою -25 градусів — дуже низькою.

Фото Pixabay

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