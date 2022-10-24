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Шоу-бізнес

Стало відомо, коли відбудеться фінал нацвідбору «Євробачення»

15:37 24 жовтня 2022
Фінал нацвідбору Євробачення

Фінал національного відбору на «Євробачення-2023», яке відбудеться у Великобританії від імені України, відбудеться 17 грудня 2022 року в Києві. З міркувань безпеки концерт відбудеться в укритті.

Про це повідомляють на офіційній сторінці «Суспільного» в Instagram.

Нагадаємо, музичним продюсером цьогорічного національного відбору є Дмитро Шуров. За його словами, організатори отримали заявки від 299 учасників. Список фіналістів обіцяють оприлюднити до кінця жовтня.

Склад журі, яке обиратиме переможця, оберуть телеглядачі за допомогою онлайн-голосування.

За новими правилами конкурсантам учасникам заборонено представляти конкурсні пісні мовою країни-агресора.

Раніше Дмитро Шуров розповів, як обрати гідного представника України на «Євробачення».

Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у Ліверпулі. У ньому візьмуть участь представники 37 країн.

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