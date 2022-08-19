Новий музичний продюсер нацвідбору на «Євробачення-2023»: як обрати гідного представника та уникнути скандалів

Дмитро Шуров (Pianoboy), який став музичним продюсером національного відбору на «Євробачення-2023», розповів, які нововведення ввели цього року, як обиратимуть представника України та як уникнути скандалів, без яких чомусь не проходить жоден відбір. Прогнозовано, вони можуть виникнути і через те, що склад журі та переможця обиратимуть українці за допомогою онлайн-голосування. Це може перетворитися на битву фан-клубів артистів.

«У нас вільна країна, ми самі обираємо зараз майже все. Мені подобається ідея можливості людей проголосувати, вважаю, що це важливо. Має бути найменша кількість бар’єрів у комунікації у цьому нацвідборі між мною, як музичним продюсером, між оргкомітетом та учасниками і людьми, які голосують. Мені хотілось б, щоб ми всі разом зробили круту роботу», — сказав Шуров в ефірі «Сніданку з 1+1».

Він також зазначив, що відповідальність за усі негаразди, які були у минулі роки на відборі, лягає не тільки на організатора, але і на самих учасників, які приховували інформацію про себе.

«На мою думку, частина провини за усі „зашквари“, які відбувались раніше на „Євробаченні“, лежить в рівній мірі як на Суспільному, так і на людях, які подавали свої заявки. Якщо артисти будуть відповідально ставити до своєї роботи, своєї команди, треків, які вони пишуть та обирають — в нас не буде проблем. Я вважаю, що Україні зараз потрібно більше принципових людей, які можуть відповідати за себе та за те, що вони роблять», — сказав музичний продюсер нацвідбору.

Pianoboy підкреслив, що до України наразі прикута неабияка увага і усі чекають, що ми продемонструємо наступного року на «Євробаченні» у Великобританії. Говорить, що важливо показати Україну частиною музичних процесів. Адже наша країна має велику кількість талановитих музикантів в усіх нішах. Шуров додає: наступного року хочеться дати світові артиста від України, якого полюблять за музику та унікальність.

Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2022» став гурт Kalush Orchestra завдяки чому Україна отримала право приймати конкурс. Але Європейська мовна спілка ухвалила рішення провести конкурс в іншій країні через військові дії на території нашої держави.

Конкурс відбудеться у Великобританії, але від імені України. Представника нашої країни оберуть у грудні.

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