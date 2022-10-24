Українцям у листопаді виплатять по 3 тисячі гривень: як їх отримати

Наразі Мінреінтеграції відкриває рахунок для допомоги мешканцям звільнених територій та евакуйованим, на який надходитимуть кошти донорів.



Відповідна постанова уряду набуде чинності 1 листопада, йдеться у повідомленні на сторінці відомства.



При цьому наголошується, що за рахунок коштів, які надходитимуть на гуманітарний рахунок Мінреінтеграції у Національному банку, відбуватиметься надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям та мешканцям звільнених територій.



При Мінреінтеграції буде створено комісію. За її рішенням кошти видаватимуться обласним військовим адміністраціям на закупівлю продовольства, одягу, ліків, евакуацію громадян, облаштування місць їх компактного розміщення.



Разові виплати становитимуть 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю, всі інші категорії отримають 2000 гривень.

На деокупованих територіях виплати здійснюватимуть так:



- місцеві органи влади протягом 7 днів надають інформацію про кількість осіб, які мешкали на момент деокупації;

- обласні військові адміністрації передають цю інформацію у Мінреінтеграції;

- міністерство спільно з Міноборони затверджує перелік деокупованих населених пунктів та протягом 2 днів перераховує кошти «Укрпошті»;

- «Укрпошта» протягом 5 днів здійснює виплати людям.



Евакуйовані до інших регіонів також можуть отримати допомогу.



За 3 дні до відправлення евакуаційного поїзда «Укрпошта» на підставі відомостей від «Укрзалізниці» передає Мінреінтеграції інформацію про кількість осіб, що евакуюються, та орієнтовну суму коштів.

Міністерство протягом двох днів має перерахувати кошти. Потім протягом 5 днів «Укрпошта» здійснює виплати евакуйованим.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочався новий проект виплат грошової допомоги від американської організації.

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