Частина українців має право на отримання 13 320 грн: кому варто обов'язково подати заявку

Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Ті українці, які виїхали з зони бойових дій, можуть отримати допомогу одразу за 6 місяців.



Про це повідомили у Благодійному фонді «Право на захист», який є офіційним партнером Управління верховного комісара ООН у справах біженців.



Отримати виплати за 6 місяців, тобто 13 320 гривень, можуть усі, хто підпадає під умови програми та подасть заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН у пунктах збору даних БФ «Право на захист».



Грошова допомога буде виплачена двома траншами з різницею кілька тижнів. При цьому якщо один транш перевищуватиме 30 тисяч гривень за кілька осіб у сім'ї відразу, він буде поділений на кілька виплат й надісланий з різницею у 24 годині.



Для того, щоб отримати виплату одразу за кілька місяців, потрібно подавати документи у пунктах збору даних, що знаходяться у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.



Оформити виплату можуть сім'ї, які раніше не отримували допомоги від міжнародних організацій та мають дохід менш як 5 400 гривень на людину.



Крім того, заявники повинні належати до:

- переселенців, які перемістилися після 24.02.2022;

- осіб, які не переміщалися після 24.02.2022, але постраждали від військових дій в областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

- людей, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії з 24 лютого 2022 року.



Заявку на допомогу можуть подати вразливі сім'ї всіх трьох категорій:

- які мають лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими людьми (55 років й старшими);

- яку очолює один одинокий/кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старші) або людей похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

- у яких є одна або кілька людей з особливими потребами (а саме такі, що мають: інвалідність, хронічні захворювання);

- прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.



Нагадаємо, в Україні продовжено термін подання повторних заявок біженців на виплату 2000 гривень.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві деякі категорії місцевих мешканців та переселенців отримають допомогу від КМДА.

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