Частина українців має право на отримання 13 320 грн: кому варто обов'язково подати заявку
Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Ті українці, які виїхали з зони бойових дій, можуть отримати допомогу одразу за 6 місяців.
Про це повідомили у Благодійному фонді «Право на захист», який є офіційним партнером Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Отримати виплати за 6 місяців, тобто 13 320 гривень, можуть усі, хто підпадає під умови програми та подасть заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН у пунктах збору даних БФ «Право на захист».
Грошова допомога буде виплачена двома траншами з різницею кілька тижнів. При цьому якщо один транш перевищуватиме 30 тисяч гривень за кілька осіб у сім'ї відразу, він буде поділений на кілька виплат й надісланий з різницею у 24 годині.
Для того, щоб отримати виплату одразу за кілька місяців, потрібно подавати документи у пунктах збору даних, що знаходяться у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.
Оформити виплату можуть сім'ї, які раніше не отримували допомоги від міжнародних організацій та мають дохід менш як 5 400 гривень на людину.
Крім того, заявники повинні належати до:
- переселенців, які перемістилися після 24.02.2022;
- осіб, які не переміщалися після 24.02.2022, але постраждали від військових дій в областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;
- людей, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії з 24 лютого 2022 року.
Заявку на допомогу можуть подати вразливі сім'ї всіх трьох категорій:
- які мають лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими людьми (55 років й старшими);
- яку очолює один одинокий/кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старші) або людей похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;
- у яких є одна або кілька людей з особливими потребами (а саме такі, що мають: інвалідність, хронічні захворювання);
- прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.
Нагадаємо, в Україні продовжено термін подання повторних заявок біженців на виплату 2000 гривень.
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