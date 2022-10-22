В Україні стартував новий проєкт виплат від американської організації: кожному члену сім'ї — по 6600 грн

Українці, які постраждали від російської агресії, продовжують отримувати допомогу від міжнародних організацій.

Нещодавно розпочався проєкт надання такої допомоги від американської організації HIAS. Про це повідомили у Благодійному фонді «Право на захист».

Виплати у розмірі 6600 гривень на особу зможуть отримати люди, які постраждали від воєнних дій у Київській області: Бучі, Ірпені, Броварах, інших населених пунктах. З листопада виплати поширюватимуться на мешканців Харківської області.

Звернутися за допомогою можуть такі категорії людей:

- сім'ї переселенців, які переїхали за останні 30 днів;

- домогосподарства, які постраждали від раптового обстрілу;

- сім'ї, що втратили члена сім'ї.

Також виплати від HIAS можуть отримати переселенці, які перемістилися понад 30 днів тому, але мають низький дохід — менше ніж 5400 гривень на особу протягом останніх 3 місяців.

Це можливо за однієї з умов:

- мають двох чи більше дітей;

- у сім'ї є особи з інвалідністю;

- домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком чи жінкою);

- у складі сім'ї є вагітні жінки та жінки з немовлятами до 2 років;

- у сім'ї є люди похилого віку (від 55 років).

Грошова допомога розрахована лише на тих людей, які ще не отримували виплати від інших міжнародних організацій.

Звернутися за допомогою можна у постійному центрі реєстрації за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності 5 (вхід з двору) у будні з 9:00 до 18:00.

Також у Київській області працюють виїзні бригади. Розклад роботи оновлюється у телеграм-каналі: https://t.me/hias_help.

Для реєстрації необхідно надати дані паспорта, податковий номер, номер IBAN банківського рахунку та інші документи, що підтверджують категорії вразливості (медичні довідки, свідоцтва про народження дітей).

Під час подання заявки повинні особисто бути присутніми всі члени сім'ї з оригіналами документів.

Нагадаємо, до списків на допомогу від Норвезької ради у справах біженців потрапили 28 128 українців з Харківської, Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей.

1215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram