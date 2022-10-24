Брали до 5,5 тисяч доларів з особи: під Києвом викрили схему переправлення ухилянтів за кордон

СБУ викрила на Київщині та Черкащині чергову схему, організатори якої за гроші вивозили за кордон військовозобов'язаних, які ухилялися від служби.

Як повідомили у спецслужбі, загалом були затримані шестеро організаторів нелегальних трафіків. Вони пропонували ухилянтам виїхати за кордон під виглядом представників громадських організацій, які займаються перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги. Для цього ділки оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи «Шлях».

Фото СБУ

«Вартість таких „послуг“ становила від 1,5 до 5,5 тисячі доларів з одного клієнта. Сума залежала від терміновості виїзду і матеріальних можливостей втікача», — повідомили в СБУ та додали: «На Київщині затримано трьох місцевих жителів, які маскували зарубіжні „поїздки“ ухилянтів нібито під їхню участь у волонтерській діяльності. На Черкащині викрито ще один канал протиправного виїзду призовників до іноземних країн, які користувалися підробними „посвідками“ волонтерів».

Фото СБУ

Фото СБУ

Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно у Закарпатській області повідомлено про підозру мешканцю Берігівського району, який організував переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Угорщини. За свої послуги він мав отримати 17 тисяч доларів.

Фото СБУ

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