15 тисяч доларів з особи: під Дніпром викрили схему вивезення ухилянтів за кордон

Правоохоронці викрили чергову схему вивезення військовозобов'язаних чоловіків за межі України.

На цей раз військовозобов'язаних українців через держкордон переправляли як волонтерів, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, двоє мешканців Кривого Рогу організували схему незаконного переправлення через держкордон чоловіків призовного віку, яким обмежено виїзд під час воєнного стану в Україні. За 15 тисяч доларів підозрювані обіцяли виготовити документи, які б дозволили трьом українцям безперешкодно перетнути кордон як волонтерам.

Вони також обіцяли сприяти внесенню даних про цих людей до системи «Шлях».

Аферистів затримали після отримання валюти. Під час обшуків вилучили документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо, в Україні продовжується мобілізація. Всім військовозобов'язаним чоловікам віком до 60 років слід чекати повістку у військкомат. За ухилення від військової служби під час мобілізації передбачено кримінальну відповідальність до 5 років позбавлення волі.

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