Були готові до перетину кордону: закарпатець переправляв ухилянтів в Угорщину за 17 тисяч доларів

У Закарпатській області повідомлено про підозру мешканцю Берігівського району, який організував переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків.

Як повідомляють у Закарпатської обласної прокуратурі, підозрюваного взяли під варту з можливістю вийти під заставу у майже 174 тис. грн.

«Закарпатець намагався переправити чотирьох військовозобов'язаних чоловіків на територію Угорщини в обхід пунктів пропуску. Осіб виявили на території Берегівського району, між населеними пунктами Велика Бийгань та Косино. Вони перебували в закинутій будівлі, готуючись до подальшого незаконного переходу кордону. За попередніми даними, закарпатець загалом мав отримати за вказані послуги 17 тис. доларів США. Попередньо йому вже встигли сплатити 12 тис. доларів США», — повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Фото прокуратури

Зазначається, що протиправну діяльність чоловіка викрили цими вихідними. Під час огляду його автомобіля правоохоронці знайши 1300 доларів США та інші речові докази.

Раніше на Одещині поліцейські викрили мешканця Біляївського району, який організовував незаконний виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон — до сусідньої Молдови. За свої послуги він просив по 2100 доларів США.

Фото прокуратури

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