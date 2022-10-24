Чарльзу III заїхали в обличчя шоколадним тортом

У понеділок, 24 жовтня, британська поліція заарештувала двох активістів руху Just Stop Oil. Його представники за останній місяць завдали чимало неприємностей мешканцям Лондона та низки інших міст країни. Борці за екологію блокують дороги та мости, влаштовують акти вандалізму у магазинах та музеях. Як уже повідомляли «ФАКТИ», дві активістки облили томатним супом шедевр Ван Гога «Соняшники». На щастя, картина не постраждала. Полотно врятувало захисне скло.

Новий інцидент, після якого було здійснено арешт, стався у Лондоні у знаменитому Музеї воскових фігур мадам Тюссо. 29-річний Том Джонсон із Сандерленда та 20-річна Айлід Макфадден із Глазго купили квитки та пройшли всередину разом з іншими відвідувачами. Молоді люди були одягнені у чорне та не викликали підозр.

Вони підійшли до воскових фігур членів британської королівської родини — короля Чарльза III, його дружини Камілли, принца і принцеси Уельських. Том і Айлід несподівано зірвали з себе верхній одяг, під яким були білі футболки із символікою Just Stop Oil. Тут же в руках, як у фокусників, виникли шоколадні торти. Еко-активісти заліпили по черзі цими кондитерськими виробами на обличчя короля!

Інші відвідувачі музею з обуренням намагалися їх зупинити, але парочка поводилася агресивно. Макфадден сказала цілу промову, а Джонсон мовчки стояв поруч, схрестивши руки на грудях.

«Ми тут, тому що хочемо захистити наші права та свободи, захистити нашу зелену та чудову планету, яка належить усім нам. Рік тому королева Єлизавета II сказала: „Час слів поступився місцем часу дій“. І ми діємо. Наука говорить дуже ясно. У нас проста вимога — досить добувати нову нафту та газ!» — заявила активістка.

Представники музею пізніше повідомили, що воскова фігура Чарльза постраждала. Камілла, Вільям і Кейт залишилися в цілості та безпеці.

Тим часом британська газета The Times з'ясувала, що Just Stop Oil отримує фінансування зі США. Гроші еко-активістам надає фонд Climate Emergency Fund. Його заснувала онука знаменитого нафтового магната Дж. Пола Гетті Ейлін Гетті. Вона впевнена, що лише радикальні методи здатні зупинити глобальну кліматичну кризу.

Фонд Ейлін Гетті також фінансує у Німеччині рух «Останнє покоління» (Letzte Generation). У неділю, 23 жовтня, його активісти облили картопляним пюре знамениту картину Клода Моне «Стога сіна», яку виставили у палаці Барберіні в Потсдамі. Діяли вони за одним сценарієм із тими, хто облив томатним супом шедевр Ван Гога. Полотно Моне не постраждало — врятувало захисне скло.

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