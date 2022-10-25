Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні зазначив, що від початку широкомасштабної російської агресії пройшло рівно вісім місяців і що Сили оборони, які напередодні витіснили ворога з кількох населенних пунктів Донбасу, поступово звільнюють нашу землю.

«Ми відстояли незалежність нашої держави, і росії цього вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим. Настане час, і вся Україна буде вільною», — зазначив він та додав: «Україна ламає так звану другу армію світу, і відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи… Ніколи більше росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше в неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевілля — на війну проти нашої держави і всього вільного світу».

За його словами, розпочавши агресію проти України «північний сусід», який мав багато важелів впливу та амбітні плани, позбувся цього: «Був газовий вплив — немає. Був військовий вплив — випарується. Була політична вага — наразі ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції — тепер тільки огида».

Він наголосив, що в частині Європи відбувається дуже важлива зміна конфігурації. Адже що більше свого потенціалу витрачає наразі рф, тим більше реальної свободи отримають всі народи і поруч із росією, і в її межах. Україна — насамперед.

«24 лютого в кремлі про це й подумати не могли, хоча варто було. Але зараз немає вже такого російського посадовця й пропагандиста, який не розумів би, куди все це для них рухається. Вони давно почали згадувати 1917 рік. Відчуття провалу у росії дедалі сильніше», — сказав Зеленський.

Втім, наразі не можна розслаблятися — попереду важкий шлях до перемоги й найскладніша зима в історії України. Президент підкреслив, що зараз дуже важливо втримати максимальну мобілізованість партнерів заради боротьби за свободу й не дозволити нашому спільному ворогу розколоти глобальну продемократичну коаліцію.

«Цим ми й займаємося, ми всі — українці, європейці, всі люди світу, які цінують свободу», — додав президент.

Раніше Володимир Зеленський, коментуючи заяви росіян про те, що Україна ніби то готується застосувати «брудну бомбу», зазначив, що джерелом всього брудного й поганого є саме росія. Саме ця країна використовує фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфраструктури.

Фото ОПУ

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