Україна — це завжди відновлення життя, росія — масові могили: Зеленський про різницю між двома державами
Попри постійні обстріли мирних міст, Україна щодня робить все, щоб її громадяни могли нормально жити навіть за умов війни. Також відразу після вигнання росіян відновлюється життя в деокупованих регіонах, куди росія принесла смерть та руйнування.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 242-го дня війни.
«Усюди, куди росія принесла смерть та деградацію, ми повертаємо нормальне життя. Саме це — про українців. Там, де Україна — ніколи не знищується життя. А ось там, де і куди приходить росія, вона всюди залишає масові могили, зруйновані міста та села, заміновану землю, знищену інфраструктуру, природні катастрофи», — вважає глава української держави.
Тому, коли російський міністр оборони влаштовує «телефонну карусель» й телефонує іноземним міністрам з розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, всі добре розуміють, що джерелом всього брудного й поганого є саме росія — країна, яка використовує фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфраструктури
«Україна — це завжди про відновлення. Завжди про життя. І якщо хтось може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт — і цей суб'єкт таки наказав товаришу шойгу кудись там телефонувати», — вважає український лідер.
Володимир Зеленський впевнений, що навіть сама російська загроза ядерною зброєю — і тим більше проти нашої держави, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав — це є підставою і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки України. Бо чим міцніше нас підтримують, тим швидше закінчиться ця війна і будь-які можливі російські загрози. Коли держава-терорист піднімає ставки, вона має відчути, що це не спрацює.
«На тижні, що починається, це буде завданням номер один для нашої дипломатії — пояснювати, що відбувається. І я певен: світ буде з нами. Світ зрозуміє», — вважає президент Зеленський.
Саме такі програми — це те, що думають в Україні. У росії ж мислення інше — як створити кризу, як зруйнувати ще більше, як загнати когось у проблему.
«Це те, що відрізняє Україну від росії. Це те, завдяки чому ми нарешті переможемо. Бо ми воюємо та працюємо заради життя. Слава Україні!» — упевнений глава держави.
Президент наголосив, що енергетичний терор з боку росії не зможе зупинити Збройні Сили України, які щодня просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських варварів.
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