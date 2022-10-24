Попри постійні обстріли мирних міст, Україна щодня робить все, щоб її громадяни могли нормально жити навіть за умов війни. Також відразу після вигнання росіян відновлюється життя в деокупованих регіонах, куди росія принесла смерть та руйнування.



Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 242-го дня війни.



«Усюди, куди росія принесла смерть та деградацію, ми повертаємо нормальне життя. Саме це — про українців. Там, де Україна — ніколи не знищується життя. А ось там, де і куди приходить росія, вона всюди залишає масові могили, зруйновані міста та села, заміновану землю, знищену інфраструктуру, природні катастрофи», — вважає глава української держави.

Тому, коли російський міністр оборони влаштовує «телефонну карусель» й телефонує іноземним міністрам з розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, всі добре розуміють, що джерелом всього брудного й поганого є саме росія — країна, яка використовує фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфраструктури



«Україна — це завжди про відновлення. Завжди про життя. І якщо хтось може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт — і цей суб'єкт таки наказав товаришу шойгу кудись там телефонувати», — вважає український лідер.



Володимир Зеленський впевнений, що навіть сама російська загроза ядерною зброєю — і тим більше проти нашої держави, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав — це є підставою і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки України. Бо чим міцніше нас підтримують, тим швидше закінчиться ця війна і будь-які можливі російські загрози. Коли держава-терорист піднімає ставки, вона має відчути, що це не спрацює.



«На тижні, що починається, це буде завданням номер один для нашої дипломатії — пояснювати, що відбувається. І я певен: світ буде з нами. Світ зрозуміє», — вважає президент Зеленський.



Саме такі програми — це те, що думають в Україні. У росії ж мислення інше — як створити кризу, як зруйнувати ще більше, як загнати когось у проблему.



«Це те, що відрізняє Україну від росії. Це те, завдяки чому ми нарешті переможемо. Бо ми воюємо та працюємо заради життя. Слава Україні!» — упевнений глава держави.



Президент наголосив, що енергетичний терор з боку росії не зможе зупинити Збройні Сили України, які щодня просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських варварів.

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