Як узимку врятувати від зайців плодові дерева на дачі: кілька простих порад

Якщо побілка дерев на дачі потрібна для захисту від морозів, різких перепадів температури, шкідників та хвороб, то від зайців, які гризуть кору, потрібний захист серйозніший.

Про деякі захисту дерев пишуть автори «уДачного місця».

Так, для обмотки стволів та гілок (оптимальна висота — близько півтора метри) потрібно використовувати досить міцні матеріали.

Це можуть бути:

Дрібна металева або пластикова сітка. Її слід вкопати в землю на багнет лопати, не пошкодивши коріння.

Старі капронові колготки, які рекомендують вимочувати у гасі. Такий метод вважається бюджетним, але менш дієвим.

Садовий бинт, який захистить дерево від зайців та мишей, а також від сонячних опіків та небажаної вологи.

Спанбод, який добре пропускає повітря.

Пластикові пляшки, які розрізають уздовж і надягають на ствол одну за одною, закріплюючи дротом. Нижню пляшку потрібно заглибити у ґрунт. Пластик не слід притискати до ствола, оскільки там буде накопичуватися зайва волога.

Мішки від добрив та цукру.

Ялинові гілки. Їх потрібно прив'язувати до ствола у вигляді піраміди — голками вниз.

До речі, через гризунів садівникам не рекомендують вкривати соломою цибулинні рослин, які зимують на дачі.

Фото Pixabay

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