Готуємо сад до зими: три головні помилки при побілці дерев

Осінь — час не лише збору врожаю та закладки його на зберігання, а й підготовки саду та городу до зими. Однією з головних підготовчих робіт у саду є побілка дерев. Вона потрібна для захисту дерева від морозів, різких перепадів температури, шкідників та хвороб, а також щоб уберегти кору від морозів та сонячних опіків навесні.

Однак не завжди процедура побілки приносить користь, деякі помилки можуть зробити цей захід навіть шкідливим для дерев.

Telegram-ресурс Дачник назвав найнебезпечніші помилки, які допускають садівники при побілці дерев:

1) неправильна висота побілки — потрібно білити стовбур і на 1/3 усі нижні скелетні гілки;

2) погана підготовка — стовбур слід попередньо очистити від мохів, лишайників, наростів, «поселень» шкідників;

3) побілка фарбою, яка не пропускає повітря.

Як побілити дерево правильно, розповіли на YouTube-каналі «Унікальний город».

Нагадаємо, садівники поділилися рекомендаціями щодо організації правильного поливу садових дерев.

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