«Через гризунів зимуючі в саду цибулинні не можна вкривати соломою»: що робити в жовтні у саду

Жовтень — це важливий місяць для садівників, адже потрібно підготувати квіти та кущі до зимування, а це є запорукою нового урожаю. Як це правильно зробити — поради дали автори ресурсу floristics.info.

«Надійне укриття компостом або торфом необхідне на зиму геленіуму і бородатим ірисам, бо їхнє коріння виступає з-під землі. Мульчування компостом або торфом ділянок із тими багаторічниками, які ви посадили цієї осені, а зверху на мульчу, щоб захистити рослини, які поки не мають кореневої системи, укладають ялинове гілля.

Не вкривають на зиму дрібноцибулинні мускарі, крокуси, пушкінії, білоквіткові і шахові рябчики та проліски — вони досить холодостійкі, щоб зимувати лише під шаром мульчі з торфу, суміші землі, перегною, компосту і торфу або просто садової землі. Голландські цибулинні — тюльпани, лілії і нарциси поверх мульчі вкривають ялиновим гіллям, на яке накидають плівку, а зверху на неї — зрізане бадилля багаторічників або суху траву. Таке укриття захищає цибулини не тільки від морозу, а й від гризунів".

Через гризунів зимуючі в саду цибулинні не можна вкривати соломою.

«Укривають багаторічники ближче до кінця жовтня, коли встановиться холодна погода. Волотисті флокси засипають відром сухої землі, змішаного з перегноєм, і цього буде достатньо для гарної зимівлі і рясного цвітіння в наступному році. Основи кущів жимолості каприфоль, гортензії і клематисів теж засипають ґрунтом, сухим листям або торфом, пагони знімають з опор і укладають на землю без укриття — достатньо буде зимового снігу. У жовтні мульчують ґрунт також навколо декоративних чагарників і дерев, використовуючи для цього перегній».

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