Білоруські військові вже в Україні: «повноцінний підрозділ» помічено під Мелітополем

В Україні, де останнім часом обговорюють загрозу вторгнення з боку білорусі, в окупованій частині Запорізької області було виявлено білоруських військових. Про повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє «Еспресо».

«У селищі Мирне поблизу Мелітополя місцеві зафіксували наявність білоруських військових — це повноцінний підрозділ разом із солдатами та офіцерами. Ми бачимо заселення рашистських військових у великій кількості в села Мелітопольського району та у Мелітополь. Майже кожного дня ми отримуємо звістки з сіл про те, що черговий контингент у кількості 200−300 російських військових заїхали до чергового села», — зауважив він.

Федоров зазначив, що білоруські військові перебувають в одному з селищ Мелітопольського району більш ніж три тижні.

«У Мелітополі росіяни виселяють людей, щоб заселити туди своїх військових. Величезна кількість військових зараз перебуває на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Українські сили опору не дають розслабитися рашистам. У селі Світлодолинське Мелітопольського району вночі лунали вибухи з боку залізничного моста», — додав він.

Як писали «ФАКТИ», Білорусь посилює власну військову активність на фоні агресивної війни росії в Україні. Білоруські експерти дали прогноз, чи відкриє лукашенко другий фронт проти України.

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