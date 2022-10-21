Допоможуть Прип'ятські болота: в Інституті вивчення війни оцінили загрозу вторгнення в Україну з боку білорусі

В Інституті вивчення війни, де раніше повідомляли про плани росіян підірвати Каховську ГЕС та звинуватити в цьому Україну, оцінили ризики наступу ворога з території білорусі.

В ISW вважають, що ймовірність наступу на півночі України наразі залишається низькою, незважаючи на попередження Генштабу ЗСУ.

Так, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов заявляв, що ризики наступу з території білорусі зростають і що зс рф можуть атакувати північний захід України, щоб перешкодити поставкам із західних країн-партнерів.

Генерал, зокрема, зазначав, що в рб продовжується розгортання авіації та інших підрозділів зс рф, а також проводяться заходи для прихованої мобілізації. Влада білорусі надала країні-агресору свої території для запуску по Україні ракет та дронів-камікадзе, а на аеродромах знаходяться літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу «Кинжал».

Проте в Інституті вивчення війни вважають, що вторгнення на півночі малоймовірне найближчими місяцями. Більше того, наразі росіяни не можуть перекрити лінії постачання із Заходу шляхом наземного наступу.

«Найближча українська залізниця зі сходу на захід проходить за 30 км від кордону з білоруссю, а Прип'ятські болота на півночі України та рб роблять маневрені бойові дії через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях виключно складними», — вважають експерти.

На їхню думку, мережа автомобільних доріг та залізниць в Україні має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Тож вторгнення росії з білорусі не могло б серйозно пошкодити логістичні лінії без просування супротивника глибше, ніж це було здійснено на початку широкомасштабного вторгнення та під час битви за Київ. Тим більше, що сили росіян наразі значно ослаблені.

«За оцінкою ISW, офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив 20 жовтня, що білорусь може зосередити сили на кордоні, щоб зафіксувати українські сили на півночі України та запобігти їхньому розгортанню в зоні активних операцій на півдні та сході України», — йдеться у звіті.

Раніше в білорусі заявляли про формування загонів, які разом із військовими можуть бути призвані «захищати батьківщину».

А військовий журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на деякі джерела, стверджував, що путін наполягає на наступі на Київ з боку білорусі та Харків з Білгородської області росії.

Фото з Вікіпедії

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