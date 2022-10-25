Добровольцям тероборони Києва хочуть виплатити одноразово по 10 тисяч гривень. Але не всім

В Києві учасникам територіальної оборони серед киян виділять одноразові виплати з бюджету Києва. Проект рішення опубліковано на сайті Київської міської ради, пише Інформатор.

Як відомо, учасники добровольчих формувань територіальної оборони виконують свої обов’язки на громадських засадах у вільний від роботи час на відміну від тих, хто підписав контракт з ЗСУ. Тому це не мотивує їх якісно виконувати свої обов’язки. У Київраді пропонують виділити додатково 100 млн грн на 2022 рік на заохочення добровольців добровольчих формувань територіальної оборони Києва. Кошти будуть закладені у рамках програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва». фективність дій кожного добровольця буде оцінюватися.

Так, кожен доброволець територіальної оборони Києва зможе отримати одноразову матеріальну допомогу від міста у розмірі до 10 тисяч гривень. При цьому йдеться про добровольців, які виконували бойові розпорядження (накази) з 24 лютого по 1 травня 2022 року.

Також збільшується фінансування для переміщення транспортом військовослужбовців та учасників ТрО для виконання завдань та на навчальні збори разом з військовою технікою, закупівлі матеріалів для облаштування інженерних загороджень та оборонних споруд (блок-постів тощо).

Разом з тим цим проєктом рішення скасовується порядок, який діяв дотепер, згідно з яким добровольці територіальної оборони з липня отримували по 433 грн за кожен день виконання бойових завдань.

Як писали «ФАКТИ», раніше Верховна Рада вирішила визнати добровольців територіальної оборони ветеранами війни.

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