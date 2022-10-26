Щодо передачі росії залишків радянського озброєння країнами Африки, то військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко впевнений, що цей задум має низку проблем.



На його переконання, зробити з країн Африки донора зброї, як з білорусі, у росії не вийде через дорожнечу процесу постачання.

«Коли мені казали, мовляв, вони доставлятимуть боєприпаси з Північної Кореї, я також апелював до складної логістики. Хоч в них досить потужна артилерія радянського зразка (вони мають боєзапас), але є один міст „Дружба“, який поєднує Північну Корею та рф, тобто це єдина логістична артерія. Потім потрібно проїхати 11 тисяч кілометрів до території України», — пояснює Олександр Коваленко.

За його словами, фактично один ешелон доставлятимуть 3−4 тижні. В ньому може бути максимум 500 тон боєприпасів, а росія використовує таку кількість за 24 години чи й навіть значно менше, при задіюванні тактики вогневого валу. Не знаю в чому тут логіка? До того ж Північна Корея і Кім Чен Ин вимагатиме від росіян багато чого, йдеться не лише про фінансове підкріплення своєї країни, а ще й технології. Наприклад, як Іран.

Нагадаємо пояснення інструктора з підготовки снайперів, чому небезпечно оприлюднювати фото залишків «Шахедів» — це допомога ворогу.

Фото radiosvoboda

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