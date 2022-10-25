Скільки дронів-камікадзе залишилось у рф та які країни ще можуть постачати їй зброю, — розповів військовий експерт Олександр Коваленко

Прокидатись вранці не лише від пронизливого завивання сирен, а й гучних вибухів поблизу будинку, для більшості українців стало вже майже звичною справою. На жаль, сховатись від російських обстрілів не вдасться в жодній з областей нашої країни. росія — це терорист, який умисно обстрілює житлові квартали, дитячі майданчики, ТЕЦ, залишаючи міста та людей без тепла та електроенергії. Для цього останнім часом вона почала використовувати іранські дрони-камікадзе. Вони хоч і є «сліпими та глухими», проте вже вбили не одну людину та завдали великої шкоди мирним містам. Не кажучи вже про ракети, які часто завершують почату дронами справу. І це при тому, що ще навесні казали, мовляв, ракет у рф залишилось мало. Але обстріли й досі не припиняються. Оглядачка «ФАКТІВ» поговорила з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком та з'ясувала, коли в росії можуть закінчитись ракети та БПЛА, хто у світі готовий постачати їй зброю, крім Білорусі та Ірану.

«росія накопичила досить великий запас ракетної зброї до 2022 року»

— Олександре, почнемо із запитання, яке сьогодні хвилює кожного українця: коли в росії зменшиться кількість зброї настільки, щоб бодай частота обстрілів знизилась?

— Скажімо так, повністю зброя у росії не закінчиться ніколи. Говорячи про ракетну зброю, треба розуміти: передовсім вона ділиться на два типи.

Перший — можуть відновлювати.

Другий — не мають змоги відновлювати.

Відновлювана ракетна зброя — це та, яку вони фактично виробляють. Крилаті ракети «Калібр», Х-101, Х-59 та 9М723 та 9М728 оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) «Іскандер». Сьогодні цю зброю виробляють невеликими серіями.

Санкції не дають росії змоги закуповувати досить велику номенклатуру (зокрема, мікросхеми іноземного походження), необхідну для використання в цих ракетах. Зараз росіяни отримують мікросхеми винятково у форматі контрабанди, яка йде здебільшого Таджикистаном. Через них вони отримують усе, що їм потрібно, але це зовсім інші терміни виготовлення ракет. Тому за наявності усіх комплектуючих, передусім контрабандних, протягом тижня росіяни можуть виробляти приблизно дві, максимум три крилаті ракети «Калібр». І це при тому, що під час повномасштабної війни рф проти України їм на добу потрібно 20−30.

Другий тип — зброя, яку в рф не можуть відновлювати. Приміром, така гіперзвукова ракета, як Х-47м «Кинджал», має у своєму складі понад 130 компонентів іноземного походження. Це електроніка, а саме — інтегральні мікросхеми американського виробника. Фактично сьогодні виробництво Х-47м «Кинджал» зупинене.

— Попри проблеми з виготовленням ракет, частота обстрілів українських міст не зменшується. Звідки ж у них береться зброя?

— росія накопичила досить великий запас ракетної зброї до 2022 року. Проте вони його фактично вже витратили. Залишилось те, що називають недоторканим запасом. У кожної країни діє своє поняття такого запасу. Воно може рахуватись у відсотках, в залежності від кількості носіїв.

— Про який відсоток йдеться у росії?

— Якщо країні тисяча ракет певної номенклатури та модифікації, то недоторканий запас може складати 10−15%. У деяких країн це 20−25%. Він використовується у разі, якщо якась країна здійснюватиме агресію, а потім щось піде не так і їй доведеться вести оборону. Яким є недоторканий запас зброї росії, не знаю.

Є й інше поняття недоторканого запасу — це носії (пускові установки, авіація тощо). Наприклад, існує береговий ракетний комплекс «Бастіон» із протикорабельною ракетою П-800 «Онікс», що робить пакетний пуск. Сьогодні у росії у використанні знаходиться приблизно 60 «Бастіонів». Фактично вони базово повинні мати недоторканий запас 120 ракет П-800 «Онікс».

Враховуючи, що загалом росія мала на озброєнні 400 ракет П-800 «Онікс», але вона ними активно обстрілювала Україну, то зараз ми з упевненістю можемо казати: запускаючи їх, вони використовують недоторканий запас.

Ще є формат, який вони не мають змоги відновлювати. Це ракетна зброя радянських часів. Наприклад, ракета Х-22. Ми багато що про неї чули, вона має велику кількість недоліків, зокрема низьку точність, дефективність тощо. Проте найголовніше — росіяни не можуть її виробляти. Кожна випущена ними така ракета фактично є унікальною. Про ці ракети Х-22 та іншу номенклатуру з невідновлюваного запасу можемо казати: вони дійсно закінчуються.

«На жаль, взагалі не можна говорити про закінчення в росії БПЛА»

— Яка ситуація в рф з безпілотниками?

— У росіян проблема з БПЛА. У жовтні 2021 року путін казав, що у складі армії рф їх понад 2 тис. Здебільшого це не бойові безпілотники типу ударних, камікадзе — передовсім йдеться про розвідувальні.

По-друге, майже 90% з них у своєму складі мають запчастини, комплектуючі, обладнання іноземного виробництва. З російського там лише «пляшка» — все! Хоч і вона не зовсім їхня, бо при її виробництві використовували хімічні елементи, які їм постачали з Євросоюзу.

Якщо я не помиляюсь, у квітні ми почали збивати БПЛА з маркуванням міністерства надзвичайних ситуацій рф, тобто фактично вже тоді їхня армія зверталась до МНС, ФСБ, прикордонної служби за дронами. Хоча на той час було знищено приблизно 500 російських БПЛА, згідно з даними Генштабу ЗСУ.

— Так куди ж поділися ці 2 тисячі, якщо російська армія просить в інших структур надати їй дрони, при тому, що українські військові на той момент знищили близько 500?

— Зараз ми бачимо, що росія використовує БПЛА з Ірану. Всі багато говорять про «Шахед-136», який примітивний та відсталий. Вони ані високотехнічні, ані високотехнологічні, але мають досить серйозну бойову частину. У цьому вся загроза.

Щоправда, росіяни використовують і інші іранські дрони — «Шахед-131», «Мохаджер-6», розвідувальні дрони «Єсір» та Ababil-2. Ми знищуємо не лише десятки російських дронів «Орлан», а й іранські.

Це свідчить про наступне: сьогодні, через нестачу запчастин рф нездатна серійно, у великій кількості виробляти дрони, як це було раніше. Знову ж можуть зробити корпус, ймовірно, «пляшку», хоч і в цьому я не впевнений.

— Наскільки багато дронів має змогу постачати росії Іран?

— За часи дії санкцій Іран створив велику номенклатуру дронів. І не тому що вони можуть собі це дозволити, ситуація дещо інша. Приміром, вони виробляють одну модифікацію, потім збивають або отримують якимось чином залишки ізраїльського, американського чи ще якогось дрону, досліджують їх і починають модернізовувати свої. Ось так у них за цей час з'явилась величезна номенклатура — йдеться про десятки модифікацій, але їхня кількість невелика. Тобто вони виробили 100−200 дронів певної модифікації, потім почали випускати покращені варіанти і так далі.

Зараз росія навіть допомагає Ірану модернізувати «Шахед-136». За рахунок рф встановлюються блоки «Глонасс», завдяки чому покращується точність та ефективна відстань використання. Не виключаю, що з часом з'явиться «Шахед-136 а» чи «б» тощо.

На жаль, взагалі не можна казати про закінчення в росії БПЛА: вони намагаються пристосовуватись до умов, які їм створюють Протиповітряні війська України. Наразі наша ППО дуже ефективно відпрацьовує по їхнім об'єктам.

— Поговорімо про іранські балістичні ракети. Наскільки багато їх можуть імпортувати до рф?

— Ніхто не може 100-відсотково назвати їхню кількість. З іншого боку, вони такі ж примітивні технічно, технологічно відсталі, як і" Шахед-136″, але в них є можливість відправляти бойову частину на велику відстань. 300−700 км, вважаю, є перебільшенням їхніх характеристик, реально вони можуть їх запускати на 200−350 км.

«Звісно, Таджикистан може надати росії можливість використовувати свої арсенали збереження та склади, проте якою ціною?»

— До речі, останнім часом почали говорити, мовляв, росія має намір викуповувати у країн Африки залишки радянської зброї. Хто, окрім Ірану, може постачати рф зброю?

— Ще минулого літа російське командування отримало можливість, скажімо так, вивозити з території Білорусі, зокрема з їх складів та арсеналів збереження, боєприпаси та техніку. Наприклад, зі складів 1405, 1398, 1886, а також арсеналів збереження 25, 43 та 46 вони вилучають боєприпаси для ствольної та реактивної артилерії. З арсеналу артилерійської бази озброєння, що в Гомелі, забирають артилерію «Акація», САУ, 2С9 «Нонна-С», гаубиці Д-20, Д-30 та іншу номенклатуру. З 969-ї бази танкового резерву вивозять танки Т-72.

З початку жовтня з території Білорусі вони забрали понад 100 одиниць танків Т-72. Наприклад, в серпні вивезли понад 12 тон боєприпасів. Таким чином, росія зробила з Білорусі країну-донора. З країнами Африки так не вийде, через дороговизну.

— Немає сенсу вести з Африки зброю, оскільки це банально далеко та невигідно?

— Так. Коли мені казали, мовляв, вони доставлятимуть боєприпаси з Північної Кореї, я також апелював до складної логістики. Хоча в них досить потужна артилерія радянського зразка (вони мають боєзапас), але є один міст «Дружба», який поєднує Північну Корею та рф, тобто це єдина логістична артерія. Потім потрібно проїхати 11 тисяч кілометрів до території України.

Фактично один ешелон доставлятимуть 3−4 тижні. В ньому може бути максимум 500 тонн боєприпасів, а росія використовує таку кількість за 24 години чи й навіть значно менше, при використанні тактики вогневого валу. Не знаю, в чому тут логіка. До того ж Північна Корея і Кім Чен Ин вимагатиме від росіян багато чого, йдеться не лише про фінансове підкріплення своєї країни, а ще й технології. Наприклад, як Іран.

— Є інформація, що рф намагається отримати боєприпаси, зброю, техніку тощо від Таджикістану. Проте нещодавно на саміті в Астані лідер цієї країни Емомалі Рахмон, скажімо так, поставив на місце путіна.

— Насправді треба дивитись на цю ситуацію тверезо, а не популістськи. Рахмон — це однояйцевий близнюк путіна. Він забезпечує росію не лише наркотиками (у цій схемі очільник кремля має дуже велику зацікавленість), а й через Таджикистан постачає в рф контрабандну електроніку для виготовлення ракет. 2017 року росія через них же постачала в Афганістан, а саме Талібану, зброю. Це слова тогочасного командувача групою військ США в Афганістані.

Таджикистан залежать від росії так, як росія залежить від Таджикистану. Тому те, що ми почули від Рахмона, — це підвищення ставок. Аналогічні виступи під час оголошення часткової мобілізації в рф ми чули від рамзана кадирова. Згодом батальйони «Ахмат», «Ахмат-1, 2, 3 й так далі» поїхали воювати в Україну. Кадиров є «моською», яку путін тримає за ремінець.

— Проте наскільки багато в Таджикистану зброї на складах та чи може вона вплинути на ситуацію на фронті?

— Якщо Білорусь вони можуть повністю роззброїти, то з Таджикистаном ситуація складніша. Він, так само як і росія, має свої недоімперські, реваншистські амбіції щодо Киргизстану, у якого намагається «відкусити» частину території.

Звісно, Таджикистан може надати росії можливість використовувати свої арсенали збереження та склади. Проте якою ціною? Що за це дасть йому росія — питання. Ми вже бачимо, що рф надала Ірану технології. «Шахед-136» отримав блок «Глонасс», бо в Ірану немає можливості супутникового наведення. Таджикистан може отримати від росії, як варіант, лояльність щодо початку бойових дій проти Киргизстану з подальшим захопленням частини його території.

Сьогодні ми бачимо, як Таджикистан концентрує свої війська біля кордону спірних територій з Киргизстаном. Не виключно, що саме це і є елементом торгу.

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