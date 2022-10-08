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«Від отриманих травм померли»: на мінах рашистів підірвалися діти віком 5 та 10 років

16:39 8 жовтня 2022
«Від отриманих травм померли»: на мінах рашистів підірвалися діти віком 5 та 10 років

На Запоріжжі від підриву на міні загинули двоє маленьких дітей. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, інцидент стався 6 жовтня в селі Підгірне окупованого рф Василівського району.

«6 жовтня у с. Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей 5 та 10 років. Від отриманих травм діти померли», — поінформували у прес-службі Офісу.

А на день пізніше, 7 жовтня, мінні травми отримала однорічна дитина, яка проживає в селі Кірпотине Камишеваської територіальної громади.

Також стало відомо про смерть від тяжкого поранення у Курахівській лікарні 16-річної дівчини.

На даний момент через війну постраждали вже 1211 дітей — 421 неповнолітній загинув і понад 790 отримали поранення. Найбільше постраждали діти на Донеччині — 405. При цьому в даному регіоні влада закликала до загальної евакуації мирного населення, яка триває всупереч масованим обстрілам міст і сіл.

А після деокупації Харківської області на території регіону було знайдено масові поховання мирних жителів з дітьми, в т. ч. загиблих від ворожих мін та снарядів.

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