Син знаменитого італійського співака Андреа Бочеллі розповів, як пес Джек із звільненого Куп’янська, опинився в їхні родині. Сім місяців собака прожив у клітці поряд з російськими загарбниками в окупованому місті на Харківщині. Пес отримав контузію та поранення від уламка ракети, його знайшли та евакуювали бійці артилерійської аеророзвідки 112 бригади. Вони не тільки не полишили собаку, а надали йому лікування та знайшли нову родину. Джека прихистив всесвітньо відомий тенор Андреа Бочеллі.



За словами сина співака Амоса, він побачив собаку з українського Куп’янська у соцмережах і одразу вирішив забрати до себе в село.

«У нас є друг Амед, він активно допомагає людям та працює в тих країнах, яким зараз важко. Я стежу за його публікаціями в Instagram. Одного дня він виклав відео із Джеком і я вирішив допомогти цьому песику та забрати його до себе», — прокоментував син Бочеллі.

Перша зустріч Джека з родиною італійського тенора відбулась пізно вночі. Як розповів Амос в ефірі «Сніданку з 1+1» на ТЕТ, для усіх стало справжньою несподіванкою те, що собака такий великий.

«Це був справжній сюрприз для нашої родини. Ніхто не очікував, що він буде таким великим. Попри перші моменти, коли Джек був доволі скромним, всі вже побачили, що він дуже добра собака. І ми одразу зрозуміли, що він — частина нашої родини. Джек почувається добре, сьогодні має приїхати ветеринар, оглянути його, бо нам здається, що він досі трохи глухуватий та нас не чує», — зазначив Амос.

Також син італійського тенора розповів, що собака потоваришував з наглядачем за конями, який також і годує тварину. Проте з Андреа Бочеллі Джек також дуже швидко знайшов спільну мову.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що відомий французький футболіст прихистив у своєму домі 30 українських біженців.

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