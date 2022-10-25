Андреа Бочеллі прихистив пса Джека з Куп’янська

Знаменитий італійський співак Андреа Бочеллі, який приїздив до України на святкування Дня Незалежності в 2021 році та співав з українськими зірками, прихистив пораненого пса Джека зі звільненого Куп’янська.

Про це повідомив у Facebook депутат Київради, а нині військовий тероборони Олесь Маляревич. Він разом із побратимами знайшов собаку в де окупованому місті. Пес майже втратив слух, мав поранення осколком. Тепер він житиме в турботливій родині.

«Чудеса трапляються навіть у темні часи. Саме диво сталося з собакою на ім'я Джек, який жив у місті Куп'янськ, опинився в окупації, майже втратив слух у результаті вибухів, мав невелике осколкове поранення на спині, але зберіг свою природну доброту, любов до людей, міцний характер і віру у найкраще», — написав Маляревич.

За його словами, влаштувати пса допоміг американський друг Амед, який запропонував знайти собаці новий та безпечний будинок.

Джека спочатку привезли до Києва, де йому видалили осколок. А після лікування собаку відправили до Італії.

«Дякую сім'ї Бочеллі за велике серце та доброту. Бажаємо Джеку нового щасливого життя! Нам усім перемоги! Добро переможе», — написав Маляревич.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що титулований воротар з Парижа надав притулок у своєму будинку 30 українським біженцям.

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