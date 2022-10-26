Помився вперше за 67 років і помер: в Ірані не стало найбруднішої людини у світі

В Ірані помер старий, якого називали найбруднішою людиною у світі. Аму Хаджі було 94 роки. Іранські ЗМІ стверджують, що він не мився 67 років. Дядечко Хаджі жив у провінції Фарс. Одна думка про чисту воду і мило жахала. Він був упевнений, що миття принесе йому нещастя, він занедужає і помре.

Так і сталося. Кілька тижнів тому односельці вмовили Хаджі помитися. Після цього він відчув себе погано. У неділю, 23 жовтня, Аму Хаджі помер.

Старий був досить популярним в Ірані. До нього приїжджали журналісти, спілкувалися із ним. Кожна публікація про дивного дядечка Хаджі викликала великий інтерес.

Він не міг пояснити, чому так панічно боїться води. Старий говорив, що ще у юності пережив кілька глибоких емоційних потрясінь, що у результаті визначило його дивний спосіб життя.

Хаджі відчував огиду до свіжої їжі та питної води. Харчувався він різним непотребом. Улюбленою стравою називав тухле м'ясо дикобраза. За добу випивав до п'яти літрів води, яку збирав у брудну стару каністру. Шкіра старого огрубіла і почорніла. Її покривав багаторічний шар сажі.

Односельці збудували для нього маленьку хатину, але Хаджі ночував у ній вкрай рідко — вважав за краще робити це прямо на вулиці чи земляній норі, яку сам викопав.

Старий був затятим курцем. Оскільки тютюн йому вдавалося роздобути рідко, він набивав трубку сухими подрібненими екскрементами тварин. Коли ж його пригощали цигарками, Хаджі курив одразу по кілька штук одночасно, затиснувши їх між пальцями.

Такий спосіб життя ніяк не впливав на його здоров'я. Однак, коли дядечко Хаджі порушив звичне для його організму середовище, це одразу негативно позначилося на ньому.

Родичів у Аму Хаджі не сталося. Він ніколи не був одружений.

Фото Daily Mail

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