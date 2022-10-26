У Києві затримано депутата від ОПЗЖ та керівника філії банку: пропонували призовникам бігти за кордон

СБУ затримала депутата забороненої партії ОПЗЖ та керівника філії столичного банку, які пропонували «послугу» виїзду чоловіків призовного віку за кордон.



Як повідомили в СБУ, організаторів нелегальних трафіків затримано внаслідок слідчо-оперативних дій у Києві та Луцьку.



Організаторами схеми пропонувалося потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків.



Для цього ухилянтам обіцяли надати неправдиві свідоцтва про народження дітей та забезпечити безперешкодний «супровід» через пропускні пункти.



Вартість таких послуг становила від 3 тисяч доларів. Для реалізації схеми депутат залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

Отримавши задаток у 60 тисяч гривень, депутат та його спільник виготовили документи — і при отриманні другого траншу оплати — 1500 доларів США — та передачі підроблених свідоцтв їх 19 жовтня 2022 року затримали у Луцьку правоохоронці.



Інший канал нелегальної міграції було ліквідовано у Києві. Директор відділення одного зі столичних банків за 16 тисяч доларів «гарантував» ухилянтам допомогу у нелегальному перетині держкордону з підробленими документами про непридатність до військової служби.

Усім затриманим повідомлено про підозру.

У спецслужбі прізвищ затриманих не називають, але за інформацією «Української правди», депутат від ОПЗЖ — це Андрій Бабич, а голова відділення банку — директор відділення «Правекс Банку» Юрій Кузьменко.



Нагадаємо, днями під Києвом викрили схему переправлення ухилянтів за кордон. Правоохоронці затримали шістьох організаторів нелегальних трафиків.

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