Як швидко та ефективно здолати лупу: лікарка дала поради

Лупа — це білувате лущення на шкірі голови. Її поява є швидше симптомом, а не самостійною хворобою. Найчастіше хворобою шкіри голови, що проявляється лупою, є себорейний дерматит (СД), пише на своїй сторінці українська дерматологиня Катерина Бакіко.

«Це, до речі, одне з найпоширеніших захворювань шкіри голови, — розповідає лікарка. - Причина появи СД достеменно не відома, проте генетика — основна теорія виникнення. За наявності СД спостерігається періодичне запалення шкіри та поява лущення в так званих себорейних зонах: шкіра голови, вуха, брови, крила носа. Крім цього процесу, також відбувається дисбаланс мікробіому шкіри голови та надмірне розмноження грибків, які в нормі живуть на шкірі. Саме тому в лікуванні зазвичай використовують два компоненти — протизапальний і протигрибковий. Майже всі шампуні від лупи, по суті, є протигрибковими, адже нормалізують оцей баланс грибків на шкірі».

Щодо того як вилікувати себорейний дерматит, то зробити це раз і назавжди, пояснює лікарка, не вдасться, оскільки це - хронічна хвороба.

«Це означає, що її природа — повторюватися знову і знову, такою вона вже є. Навіть якщо хвороба хронічна, це не означає, що ви не можете мати гарну шкіру. Можете, але для цього слід дбати про шкіру постійно. Адже ліки та засоби догляду, які в нас є, не виліковують лупу, а лише зменшують прояви хвороби. Тому коли ви користуєтеся ліками чи спеціальними шампунями — шкіра має добрий вигляд, перестаєте — отримуєте знову загострення. Саму схему лікування вам підбере лікар, з огляду на багато факторів (ваш вік, локалізацію проявів тощо).

Я раджу уникати гарячої води та надмірно гарячого повітря фена чи кондиціонера. Відмовтеся від агресивних процедур на шкірі голови та тугих зачісок. Придбайте шампунь від лупи, я зазвичай рекомендую аптечні серії. Важливо, щоб шампунь мав у складі активний інгредієнт дисульфід селену з антигрибковими властивостями та саліцилову кислоту для відлущувальної дії. На аптечній поличці є дерматологічні шампуні, які не тільки сприяють усуненню лупи, а ще й мають керамід у складі, що захищає та відновлює волосся.

Спершу щодня промилюйте ним голову кілька хвилин, також вуха, брови, чоловіки — бороду. Робіть це по два рази. Потім перейдіть на підтримуюче застосування — раз на 5−15 днів".

Нагадаємо, побороти лупу можна за допомогою лікарської рослини звіробій.

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