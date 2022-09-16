«Що більше пацієнт розчісує, то гірше картина»: лікарка розповіла про себорейний дерматит

Однією з поширених причин свербіжу шкіри голови та появи лупи є себорейний дерматит. Це захворювання зустрічається часто (страждає до 12% населення), і буває як у дітей, так і у дорослих, у жінок і чоловіків. Патологічний процес вражає шкіру голови, вуха, обличчя (брови, крила носа, ділянку бороди), іноді верхню частину спини та грудної клітини, набагато рідше до патологічного процесу залучаються пахви та пахвинна ділянка. Про причини та лікування хвороби розповіла дерматолог-косметолог Ірина Власенко.

«Себорейний дерматит буває частіше у підлітковому віці, а точна причина виникнення досі не з`ясована, проте є відомості про зв`язок з грибками роду Malassezia, порушенням імунної відповіді, роботою сальних залоз та індивідуальними особливостями пацієнта. Хвороба має періоди спокою (ремісії) та загострення. Останні можуть бути через стрес, депресію, емоційне навантаження, безсоння, сезонні коливання температур, вологості (у багатьох пацієнтів взимку та восени ситуація погіршується), вживання лікарських засобів (протигрибкові, галоперидол, солі важких металів та ін.), алкоголь та дієту, насичену простими вуглеводами (рідкий випадок, коли я раджу передивитись харчові звички). Неврологічні порушення, такі як інсульт, епілепсія, хвороба Паркінсона. Це не причини виникнення себорейного дерматиту, а тільки стани, через які можуть бути загострення. Діагноз ставиться після огляду. В переважній більшості випадків аналізи здавати не треба».

Відповідаючи на запитання, як проявляється себорейний дерматит, лікарка розповіла: «Лупою, жирними лусочками, почервонінням і свербежем. І що більше пацієнт розчісує голову (бо не втриматися, так свербить), то гірше картина і може додаватися бактеріальна інфекція. Себорейний дерматит — це хронічна хвороба, тож магічної пілюлі від нього немає. Але є ліки, які знімають загострення. Це протизапальні засоби, які використовують в тому випадку, коли шкіра червона або дуже свербить; це протигрибкові шампуні, які використовують під час загострення та для профілактики, це спеціальні креми для обличчя, якщо себорейний дерматит захопив брови або крила носа. Часто від свербіжу та лупи пацієнти використовують Сульсену (шампунь чи пасту). Якщо вона допомагає — супер, якщо ні — треба міняти лікування».

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