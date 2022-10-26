Більше не холостячка: Злата Огневич натякнула фанатам, що її серце не вільне

Популярна українська співачка Злата Огневич, героїня другого сезону шоу «Холостячка», якій довелося розлучитися зі своїм обранцем у проєкті Андрієм Задворним, знайшла нове кохання.

У сторіс Instagram дівчина з явним натяком відповіла на пряме запитання: чи вона перебуває у стосунках.

«Ну як вам сказати. Сама собі це питання нещодавно ставила. Усьому свій час», — написала Огневич.

Подробиці співачка розголошувати не стала.

Як відомо, Злата Огневич багато працює. Частину зароблених концертами грошей співачка витрачає на донати військовим та тим людям, хто звертається до неї за допомогою.

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