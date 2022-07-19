Злата Огнєвіч розкрила зворотний бік медалі своєї популярності

Співачка Злата Огнєвіч, яка натякнула на поповнення в сім'ї, розкрила зворотний бік популярності та закулісні деталі своєї роботи. Артистка зізналася, що багато чим ризикує. Адже вона сама є собі продюсером, директором, адміністратором, стилістом та візажистом, автором пісень, несе відповідальність за людей, з якими працює. У тому числі й фінансову.

«Наприклад, можна вкласти кошти у концертний тур та… раптом потрапити на рік коронавірусу. Коли будь-яка публічна діяльність під забороною, багато подій скасовано, зокрема й тур. І тут починається найцікавіше!

Як ви знаєте, у мене немає продюсера з певного часу, але я маю команду, яка займається різними організаційними питаннями. Отже, багато відповідальності, у тому числі й за гроші, лежать на мені. Навіть якщо тур відмінено — кошти не скасовуються", — поділилася Злата в Інстаграм.

Співачка наголосила, що не звикла скаржитися, хоча їй непросто справлятися з усіма труднощами під час повного локдауну, а тепер — в умовах війни.

«А саме: повертати кошти, закривати «чорні дірки», генерувати контент, шукати можливості для його втілення, при цьому не належати до жодного клану шоу-бізнесу, але сподіватися на талант та подяку за допомогу ВСІМ тим, хто за цей час брав участь у моєму творчому житті. За роки коронавірусу я стала ще сильнішою морально й дякую за це. Йдемо далі.

Повномасштабне вторгнення ворога в Україну! Тут навіть не обговорюється моя позиція, яка є очевидною і не може бути іншою, коли вбивають мій рідний народ. Так само, як мій вибір — залишатися в Україні: найкраща країна у світі, у майбутнє якої я вірю всім серцем", — пише співачка.

За словами Злати, до неї звертається за допомогою багато людей. Допомогти їм вона може лише своїми виступами.

«Тому мій вибір зараз — віддавати більшу частину зароблених коштів на допомогу. Але, їх потрібно заробити. Щоб віддати. Щоб потім знову заробити. Щоб знову віддати: на турнікети, медикаменти, донати та іншу допомогу. Я думаю, що артистам не слід виправдовуватись за те, що вони отримують гроші за свою роботу. Чесну роботу, важку (це не про «одягла сукню і пострибала на сцену»), — пояснила Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, багато українських артистів під час війни вирушили в тури Європою, США. Вони збирають чималі кошти для України. Також вони підтримують українців. Оля Полякова та Макс Барських виступили в київському метро .

Раніше Даша Астаф'єва засумнівалася у щирості деяких артистів, які виступають за кордоном.

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