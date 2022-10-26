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Був і лишається легендою: на війні з росією загинув гравець збірної України з американського футболу Дмитро Сербін

15:44 26 жовтня 2022
Дмитро Сербін

На війні з російськими загарбниками загинув спортсмен — гравець збірної України з американського футболу Дмитро Сербін, передає «Еспресо».

Сербін загинув у ніч проти 25 жовтня під час евакуації поранених солдатів.

Він був талановитим кардіохірургом. Відомо, що на фронт Сербін подався добровольцем.

«Він був багаторазовим чемпіоном України, членом національної збірної України з американського футболу, багаторазовим призером у міжнародних турнірах та в закордонних командах, найкращий ресивер України всіх часів і просто, найкращий друг для багатьох гравців усієї України та Європи. Діма був легендою, Діма і залишиться легендою у наших серцях та у нашій пам'яті», — йдеться у дописі Української ліги американського футболу.

Церемонія прощання з Сербіним відбудеться у Києві.

Нагадаємо, на початку жовтня на фронті загинув журналіст Юрій Лелявський, а також відомий оператор кіно та телебачення Дмитро Шиповський.

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