«Якщо вторгнуться і окупують, піду в партизани»: на війні загинув відомий оператор кіно та телебачення

Дмитро Шиповський загинув під час виконання бойового завдання й став 39-им представником медіа, чиє життя обірвала війна. Трагічну звістку повідомив Інститут масової інформації з посиланням на його товариша Станіслава Чепурка.

«Важко говорити „був“. Важко повірити, що його більше нема. Він не був публічною людиною. Знайти його фото дуже важко, навіть у друзів. Дімка. Його лагідно називали колеги Дімка Срук, — пише товариш. — Тому, що він завжди відповідав на вимоги режисера знімати зі штатива улюбленою фразою- „я сниму с рук“. І в нього це виходило, враховуючи вагу старих камер. Він завжди приймав нестандартні рішення під час знімального процесу. Востаннє ми бачилися в 14-му році. Тоді він привіз матеріали з Майдану, ще мирного. Я зробив з них кліп на пісню „Ритми кроків“. Тоді, в 14-му, він мені сказав: „Якщо вторгнуться і окупують, піду в партизани“. Він пішов в ЗСУ в 22-му. Змінив камеру на кулемет. Впевнений, що поливав з рук… 21 вересня він загинув».

Щемливий пост загиблому оператору присвятила і його знайома та колишня колега Інга Вишневська.

«Дмитро Шиповський український оператор кіно та телебачення. В березні він вступив до лав ЗСУ. Ми були пліч-о-пліч в роботі не один рік раніше… Окрім того, що Дмитро працював на зйомках каналів. Двічі на рік (інколи частіше, бувало і за кордоном) він присвячував час українським дизайнерам. Хоча частіше вони могли цього навіть не знати. Усі завжди бачили тільки його роботу, а не його. Мільйони людей бачили через камеру Дмитра усі покази українських дизайнерів під час тижня моди, та навіть перші прямі трансляції колись починалися через його „погляд“. Його руками і камерою знятий величезний архів, який назавжди є історією нашої країни. Історією культури, краси і таланту нашої країни. Свого часу, 8 років тому він активно брав участь у Революції Гідності. А тепер — пішов захищати. Писати щось складно. Ми кожен день переживаємо втрати. Це все втрати, знаємо ми цих людей особисто, чи ні».

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український журналіст Олексій Чубашев



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