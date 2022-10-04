На фронті загинув журналіст Юрій Лелявський

Львівський журналіст Юрій Лелявський загинув 28 вересня у бою з російськими окупантами. Про смерть повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Капітан Лелявський був начальником служби зв'язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

49-річний Лелявський — професійний журналіст. Багато років працював у різних виданнях та на загальнонаціональних телеканалах. У 2014−2015 роках був в АТО, потрапив у полон у підвали бойовиків у Слов'янську.

У Командуванні повідомили, що він завжди працював на передовій, висвітлюючи перебіг боїв, одним з перших заходив до звільнених населених пунктів. Кадри, зроблені капітаном, неодноразово публікувалися у вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Окрім роботи журналіста, капітан воював пліч-о-пліч з десантниками.

«Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ та всі офіцери органів зв'язків з громадськістю висловлюють співчуття рідним та близьким загиблого капітана Юрія Лелявського. Ми обіцяємо за нього помститися! «- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два дні тому у Києві провели в останню путь 22-річного Віталія Харчука з позивним «Хірург», який у складі «Азова» захищав Маріуполь від російських загарбників.

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