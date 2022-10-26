Жахливий випадок антисанітарії: у Києві маленька дівчинка жила у квартирі з 10 собаками, яких не вигулювали

У Подільському районі Києва 5-річну дівчинку мусили вилучити у матері через злісний недогляд — малолітня дитина перебувала у невеликій квартирі разом з матір'ю та 10 собаками, яких на вулицю ніхто не виводив.

Захаращена квартира

Як повідомили у ювенальній поліції, саму дівчинку також на прогулянку не водили, і весь свій час вона проводила поруч з брудними тваринами і тарганами.

Встановлено, що маленька не відвідувала і дитячий садок.

Про ситуацію правоохоронцям поскаржилися сусіди, а коли поліція прибула на виклик, жінка не хотіла відчиняти двері.

Коли ж після погроз вибити двері іх впустили до помешкання, поліцейські виявили там жахливі умови — бруд, розкидані речі, тарганів і занедбаних тварин у клітках. Тож правоохоронці та соцправцівники прийняли рішення про вилучення дитини та направлення її до медичного заклад, де вона має пройти необхідне медичне обстеження. Подальшу її долю вирішуватимуть соціальні служби.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України («Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною»). Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Тваринами ж наразі опікуються волонтери. Собаки явно голодували.

Нагадаємо, влітку у неналежному догляді, що призвів до смерті немовляти, звинуватили мешканку Солом'янського району Києва. 33-річна жінка, будучи позбавленою батьківських прав на чотирьох малолітніх дітей, у серпні 2021 року народила хлопчиків-двійнят, проте одразу ж взялася за старе — постійно нехтувала рекомендаціями лікарів, не з’являлася на прийом до лікаря-педіатра, не відповідала на телефонні дзвінки з поліклініки, а при відвідуванні медичною сестрою дітей вдома гуляла де-інде. Коли ж її квартиру відвідали правоохронці, виявили там мотлох, голі стіни і павутиння, зламані меблі та міжкімнатні двері.

1028

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram