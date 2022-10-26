«Все набагато страшніше»: Штайнмайєр розповів про враження від поїздки в Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр після поїздки в Україну заявив, що ситуація набагато страшніша й серйозніша, ніж її уявляють собі європейці, зокрема жителі Німеччини. На його думку, у нинішній ситуації надії на мирні переговори немає.



Про це пише німецьке видання Tagesschau.



На думку журналістів, президент Німеччини був шокований руйнуваннями та історіями українців, які пережили окупацію.



«Все набагато гірше, ніж ми собі уявляємо у Німеччині», — заявив Штайнмайєр.



Крім цього, він вважає, що на цей час переговори з росією неможливі, тому що кремль хоче зберегти контроль над окупованими територіями.



«Звичайно, будь-хто, хто може думати і має співчуття, хоче припинення бойових дій. Але перемир'я означає, що суверенітет, незалежність та територіальна цілісність України мають бути збережені. Зараз ми не на цьому етапі», — наголосив президент Німеччини.



Страшні історії людей, які були під окупацією, Штайнмаєр почув, поки близько двох годин пробув в укритті на Чернігівщині під час повітряної тривоги.



Сирена в області прозвучала у момент, коли Штайнмаєр спілкувався зі ЗМІ.



Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент Німеччини заявив, що відновлення України необхідно розпочинати вже зараз, не чекаючи на закінчення війни. Він також пообіцяв передати Києву ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000 року.

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