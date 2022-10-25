Президент Німеччини майже дві години провів у бомбосховищі на Чернігівщині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, якого президент України Володимир Зеленський запросив відвідати Україну після дипломатичного скандалу навесні, під час повітряної тривоги 25 жовтня на Чернігівщині ховався у укритті разом з мешканцями Корюківки. Разом зі Штайнмаєром у бомбосховищі перечікували тривогу понад три десятки місцевих жителів. Журналіст Маттіас Дайс, який супроводжує президента, опублікував у Твіттері фото з бомбосховища.

З Києва президент ФРН поїхав не в Бучу чи Ірпінь, а до Корюківки, щоб вшанувати пам'ять майже семи тисяч мирних жителів, яких 1943 року живцем спалили тут угорські карателі, що воювали на боці Німеччини.

Нагадаємо, що декількома днями після масованого ракетного удару росії по Україні Штайнмаєр скасував свою поїздку до Києва з міркувань безпеки.

Про те, що Штайнмаєр прибуде до столиці України 25 жовтня, не надто афішувалося. Президент Німеччини приїхав до Києва потягом. У його купе на столі співробітники Укрзалізниці поставили вазу з ірисами. Таким чином натякнувши на потребу ЗСУ у постачанні німецьких комплексів ППО IRIS-T. Президент ФРН окрім питань постачання зброї Україні обговорив із Зеленським й допомогу у відновленні знищеної росією інфраструктури України.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що тривога в Україні застала знамениту голлівудську актрису Анджеліну Джолі, коли та приїжджала до Львова.

Фото: Маттіас Дайс

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