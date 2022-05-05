Ворожнечі кінець: Зеленський запросив Штайнмайєра та уряд Німеччини в Україну

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови запросив президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну. Він також запросив відвідати Київ до уряду Німеччини.

Про це спочатку заявив журналіст німецького таблоїду Bild Пол Ронцгеймер у Twitter, а потім повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами журналіста, у канцелярії Штайнмайєра заявили, що «сторони погодилися залишити минуле позаду та зосередитися на майбутній співпраці».

Водночас Єрмак підтвердив, що розмова відбулася. Деталі пообіцяв пізніше.

«Розмова Президента України Володимира Зеленського з Президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром справді відбулася сьогодні. Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи в підтримці України — марна», — заявив Єрмак .

Зі свого боку, видання Bild підтвердило інформацію, додавши, що «Зеленський сердечно запросив главу держави Штайнмайєра, і весь уряд Німеччини відвідати Київ. Це означає і канцлера Шольца».

Повідомляється, що Штайнмайєр сам зателефонував до Зеленського, і вони розмовляли близько чотирьох годин.

Нагадаємо, що 12 квітня Штайнмайєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю. За повідомленнями ЗМІ, Штайнмайєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв'язки з росією. При цьому сам політик після вторгнення росії в Україну засудив дії путіна і навіть закликав залучити політичне керівництво росії до трибуналу. Потім канцлер Олаф Шольц висловив роздратування про відмову у приїзді Штайнмайєра. В інтерв'ю німецькому громадському мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмайєра.

Тепер, на щастя, конфлікт, схоже, вирішено, і відносини України та Німеччини вийдуть на найвищий рівень.

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