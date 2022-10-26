«До останнього захищав Батьківщину, хоча міг залишитися в комфортних умовах в іншій країні»: українці просять надати звання Героя України загиблому бійцю

На сайті Президента України зареєстрували петицію щодо присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю Збройних Сил України Євгену Браху з позивним «Малі». Про це повідомив Національний університет харчових технологій.

«21 вересня 2022 року в боях за Батьківщину в неповних 27 років загинув випускник Полтавського фахового коледжу нашого університету 2014 року і студент нашого університету за спеціальністю «Енергомашинобудування» Євген Брах (позивний «Малі»). У 2015 році Євген залишив університет, і вступив у Французький іноземний легіон.

Там він відслужив 5 років і після військової служби залишився у Франції. Та коли почалася війна, Євген, не роздумуючи покинув хорошу роботу, повернувся в Україну та став на її захист. Проходив військову службу в добровольчому батальйоні та в Силах Спеціальних Операцій України. Під час проходження служби неодноразово ефективно виконував бойові завдання. Євген до останнього протистояв агресії і захищав Батьківщину, хоча міг залишитися в комфортних умовах в іншій країні".

У нього залишилися батьки, дружина і новонароджений син. Побратими клопочуть про присвоєння Євгенові Браху почесного звання Герой України (посмертно). Станом на 25 жовтня петиція вже набрала 20727 голосів із 25 тисяч потрібних. Підтримати її можна тут.

Нагадаємо про інтерв’ю Сергія Гайдая «З путіним все може статися. А росіян треба просто ізолювати. На жаль, це втрачена гілка розвитку цивілізації».

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