«Була для мене занадто…»: зірка серіалу «Друзі» зізнався чому розлучився з Джулією Робертс

53-річний Меттью Перрі злетів до слави в популярному в дев'яностих комедійному серіалі «Друзі», зігравши культового саркастичного Чендлера Бінга. Однак за лаштунками його життя було сповнене залежністю і низкою невдалих романів з деякими з найвідоміших голлівудських акторок.

У своїй новій відвертій книзі актор він розповів, що деякий час таємно зустрічався з 54-річною володаркою премії «Оскар» Джулією Робертс, але потім розлучився з нею, щоб уникнути майбутнього болю в серці, повідомляє express. Він стверджував, що його слава Чендлера привернула до нього увагу Джулії, і вона почала закидати його кокетливими повідомленнями.

Джулія з'явилася в одному з епізодів «Друзів» у 1996 році, але за кілька місяців до цього було багато переговорів і навіть флірту, щоб забезпечити собі місце в серіалі. Кажуть, що один із творців «Друзів» заохочував Меттью залицятися до Джулії, як він пояснює у своїх мемуарах: «Я повинен був залицятися до неї. Я хотів чогось трохи кокетливого. Я послав їй три дюжини червоних троянд, а в листівці було написано: «Єдине, що більш захоплююче, ніж перспектива того, що ти будеш зніматись у шоу, — це те, що я нарешті маю привід послати тобі квіти».

Акторка «Красуні» відповіла йому викликом, сказавши, що погодиться на участь у шоу, якщо він «адекватно пояснить їй квантову фізику».

Очевидно, Меттью це вдалося, він надіслав їй «статтю про дуальність хвильових частинок і заплутаність», і вона не тільки погодилася з'явитися на шоу, але й почала засипати актора «Друзів» подарунками. Їхній роман, що зароджувався, продовжувався сотнями непристойних факсів, і Меттью зрозумів, що він сильно падає, коли поспішав додому з вечірок тільки для того, щоб перевірити, чи не отримав він новий факс.

«Я посміхався, як якийсь 15-річний підліток на першому побаченні. А ми ще навіть не розмовляли, не кажучи вже про те, щоб зустрітися», — пригадує він.

Однієї суботи Джулія з'явилася на порозі Меттью, що ознаменувало офіційний початок їхнього роману, і на той час, коли вона знялася в епізодичній ролі в серіалі «Друзі», ці двоє вже були в глибині стосунків. Актор стверджував, що він навіть познайомився з родиною Джулії, і пара провела разом новорічну ніч у 1996 році в її гірському притулку. Однак Меттью страждав від невпевненості, зізнаючись, що побачення з нею «було занадто для нього», і що він був упевнений, що «вона збирається порвати з ним».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про відверте зізнання Меттью Перрі: «Лікарі давали 2%, що житиму».



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