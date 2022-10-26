ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмут та ще 10 населених пунктів, на Луганщині ліквідовано близько 60 рашистів, — Генштаб

Рашисти продовжують порушувати норми Міжнародного права та завдавати ударів по цивільних об'єктах. Вони також намагаються утримати тимчасово захоплені території, періодично ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, обладнає свої позиції на передовій та веде повітряну розвідку. Протягом доби противник завдав ракетного удару та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У російській федерації продовжується робота з поповнення бойових втрат. Як і раніше, представники приватних військових кампаній вербують ув'язнених, зараз це відбувається у Брянську та Брянській області.

За даними Генштабу, за добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар'їнка та Кам'янка Донецької області.



За уточненою інформацією, підтверджено результати поразки противника за останні дні. Так, у Коржеві та Миколаївці Луганської області втрати росіян склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них — офіцери.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки супротивника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 5 інших важливих військових об'єктів ворога.

Військовим допомагають знищувати загарбників і в тилу. Вітчизняні ІТ-фахівці розробили мобільний додаток «єППО», завдяки якому вже вдалося збити російську ракету «Калібр».

Як повідомляли «ФАКТИ», міністр оборони Олексій Рєзніков вважає, що зараз російсько-українська війна знаходиться на третьому етапі — ЗСУ планомірно звільняють окуповані росією території.

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