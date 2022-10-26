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ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмут та ще 10 населених пунктів, на Луганщині ліквідовано близько 60 рашистів, — Генштаб

19:02 26 жовтня 2022
ЗСУ

Рашисти продовжують порушувати норми Міжнародного права та завдавати ударів по цивільних об'єктах. Вони також намагаються утримати тимчасово захоплені території, періодично ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, обладнає свої позиції на передовій та веде повітряну розвідку. Протягом доби противник завдав ракетного удару та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У російській федерації продовжується робота з поповнення бойових втрат. Як і раніше, представники приватних військових кампаній вербують ув'язнених, зараз це відбувається у Брянську та Брянській області.

За даними Генштабу, за добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар'їнка та Кам'янка Донецької області.

За уточненою інформацією, підтверджено результати поразки противника за останні дні. Так, у Коржеві та Миколаївці Луганської області втрати росіян склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них — офіцери.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки супротивника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 5 інших важливих військових об'єктів ворога.

Військовим допомагають знищувати загарбників і в тилу. Вітчизняні ІТ-фахівці розробили мобільний додаток «єППО», завдяки якому вже вдалося збити російську ракету «Калібр».

Як повідомляли «ФАКТИ», міністр оборони Олексій Рєзніков вважає, що зараз російсько-українська війна знаходиться на третьому етапі — ЗСУ планомірно звільняють окуповані росією території.

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