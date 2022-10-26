В Україні вперше збили ракету за допомогою програмного застосування: чому це важливо

На тлі загроз нових ударів ракет і дронів по об'єктах інфраструктури України вітчизняні ІТ-фахівці розробили мобільний додаток «єППО», завдяки якому вже вдалося збити ворожий «Калібр».

Про це повідомив один із розробників додатку Геннадій Сульдін.

За його інформацією, перша ліквідація «Калібру» сталася вранці 22 жовтня на півдні України. Ракета летіла на дуже низькій висоті, і через особливості місцевого рельєфу локатори її не розпізнали. Однак завдяки пильним громадянам вдалося помітити ракету.

«Вони (місцеві жителі. — Авт.) повідомили військових за допомогою додатка «єППО». Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказівку, мали достатньо часу і без зайвих проблем, як на тренажері, збили «Калібр» із ПЗРК «Голка», — написав він.

Він зазначив, що система електронного виявлення повітряних цілей спрацювала саме так, як того хотіли розробники.

«єППО» замислювалося саме як засіб відстеження низькозвучих дозвукових крилатих ракет, насамперед «Калібрів». Загроза на кшталт «Шахед» з'явилася набагато пізніше", — додав він.

Іншими словами, розроблений раніше додаток довів свою ефективність і у боротьбі з «шахідами», якими нині намагається атакувати українців підлий російський ворог.

Як відомо, додаток єППО з'явився в Україні з жовтня цього року. З його допомогою очевидці можуть повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей — ракет, безпілотників, літаків чи гелікоптерів. У програмі також можна повідомити про звуки вибуху.

Нагадаємо, днями стало відомо про знищення принаймні одного із трьох заводів зі збирання іранських безпілотників — він працював на території Сирії.

Також у ЗМІ ідентифікували 30 російських інженерів, які наводять ракети на Україну.

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