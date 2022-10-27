Українцям нагадали про відключення електрики та газу за борги

В Україні під час воєнного стану заборонили відключати домогосподарства, у яких є борги за комуналку, від послуг ЖКГ та примусово стягувати борги.

Про це нагадали в Мінреінтеграції, повідомивши, що до міністерства надходить багато звернень від громадян, які отримують попередження від надавачів комунальних послуг та електропостачання про відключення за несплату.

«Це стосується електроенергії, газопостачання, гарячої води та централізованого водопостачання. Є навіть випадки, коли громадян залякують виселенням із житла за комунальні борги», — додали у міністерстві та нагадали, що припинення надавання послуг ЖКГ наразі забороняється як у разі несплати, так і оплати не в повному обсязі. Таке рішення було ухвалене Каміном ще у березні поточного року.

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«Рішенням регулятора припинені позапланові та планові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 01.03.2022 № 335). Закликаємо надавачів послуг не нехтувати законами України та з розумінням ставитися до тих, хто наразі не може оплачувати та погашати борги за надані послуги», — зазначили у міністерстві та закликали громадян за можливості платити за послуги, що наразі є критичним для комунальників.

У разі виникнення проблем з надавачами послуг рекомендують звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером: 15−48.

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Фото Pixabay

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