Українцям нагадали про відключення електрики та газу за борги
В Україні під час воєнного стану заборонили відключати домогосподарства, у яких є борги за комуналку, від послуг ЖКГ та примусово стягувати борги.
Про це нагадали в Мінреінтеграції, повідомивши, що до міністерства надходить багато звернень від громадян, які отримують попередження від надавачів комунальних послуг та електропостачання про відключення за несплату.
«Це стосується електроенергії, газопостачання, гарячої води та централізованого водопостачання. Є навіть випадки, коли громадян залякують виселенням із житла за комунальні борги», — додали у міністерстві та нагадали, що припинення надавання послуг ЖКГ наразі забороняється як у разі несплати, так і оплати не в повному обсязі. Таке рішення було ухвалене Каміном ще у березні поточного року.
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«Рішенням регулятора припинені позапланові та планові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від
У разі виникнення проблем з надавачами послуг рекомендують звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером: 15−48.
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