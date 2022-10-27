Ексфутболіст збірної України зіграв у матчі ветеранів з величезною буквою Z на грудях (фото)

Колишній футболіст «Таврії», «Шахтаря» та збірної України Олександр Гайдаш зіграв у окупованому Криму з ганебною символікою на футболці.

Найкращий бомбардир сімферопольського клубу в чемпіонатах України (95 м'ячів у 259 поєдинках) взяв участь у матчі ветеранів «Таврії» та «Маріуполя» у смт Аграрне, інформує офіційний сайт ФК «ТСК-Таврія» .

Команди перед грою вийшли на поле з величезними літерами Z та V на футболках, а судді — з літерою О.

Олександр Гайдаш (крайній ліворуч) з ганебною символікою на грудях

Окрім 55-річного уродженця Жданова (нинішній Маріуполь) Гайдаша, у футбольному недошоу взяли участь колишній форвард «Миколаєва», «Іллічівця» та «Кримтеплиці» Євген Таран, а також колишній півзахисник «Зорі» Андрій Пилипенко.

Нагадаємо, що в активі шостого бомбардира в історії чемпіонатів нашої країни Олександра Гайдаша, який після анексії Криму отримав російське громадянство і став гендиректором футбольного клубу «ТСК-Таврія», два матчі у футболці збірної України — проти Ізраїлю та Литви. У роки кар'єри нападник встиг пограти за кордоном за турецький «Сариєр», а також за ізраїльські «Маккабі» (Герцлія) та «Маккабі» (Явне).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України Геннадій Зубов знайшов роботу в росії.

Фото ФК «ТСК-Таврія»

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