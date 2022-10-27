Найцікавіше, що Собчак «намагається посадити» та сама компанія, що спонсорувала її висування у президенти росії, — Ейдман

Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман вважає, що «переслідувачі» Ксенії Собчак допомагають їй створити на Заході імідж вигнаниці, яка постраждала від російської влади.

«Друга спроба Собчак плюс «Ростех»? - пише в соцмережах Ігор Ейдман, коментуючи втечу ведучої з росії. — Знаєте, що у справі Собчак найцікавіше? Її «намагається посадити» та ж компанія, що і спонсорувала висування в президенти росії.

«Ростех» допоміг Собчак за дорученням адміністрації президента зіграти роль клоуна-аніматора, покликаного пожвавити вбите шоу «президентських виборів». Цей же «Ростех» наразі нібито переслідує свою недавню підопічну, за фактом допомагаючи створити їй на Заході імідж вигнаниці, яка постраждала від російської влади.

Висуваючи Собчак (за допомогою «Ростеху») кандидаткою у президенти, кремль намагався зробити «рідну людину» в очах західної публіки обличчям російської ліберальної опозиції. Тоді не вдалося. Організоване за допомогою того ж «Ростеха» «переслідування» та втеча Собчак — друга спроба?

А далі вона роз'їжджатиме світовими столицями і з позиції «борця з режимом» розповідатиме, що не все так однозначно і не треба заганяти путіна в кут?"

Фото із соцмереж

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