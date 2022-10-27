«Публіка на Брюссельському тижні моди була у захваті від українських колекцій»: дизайнерка Ірина Джус

Речі, створені українськими дизайнерами, популярні в усьому світі. Часто їх обирають голлівудські зірки, цінуючи ексклюзивність, креативність та якість. Про участь українських дизайнерів у Брюссельському тижні моди та про нові тренди в одязі «ФАКТАМ» розповіла відома українська дизайнерка та стилістка Ірина Джус.

«Родзинкою мого показу стало футуристичне весільне вбрання, яке перетворюється на утеплений костюм з капелюшком»

— Брюссельський тиждень моди, в якому демонстрували свою творчість одинадцять українських брендів, відбувся у старовинній будівлі в центрі міста, — розповідає Ірина Джус. — Серед учасників були наші колеги з Франції, Швейцарії, Іспанії, Лівану. Участь українських дизайнерів профінансували спонсори, тож захід став чудовою можливістю продемонструвати створений в Україні одяг модним інсайдерам зі всього світу. Колекції викликали неабиякий інтерес у публіки, адже український фешн-креатив уміє дивувати. Кожна колекція мала яскраву ідентичність.

— Чим дивували публіку особисто ви?

— Показ-перформанс — формат незвичайний. Я власноруч трансформувала одяг моделей в інші предмети гардероба та навіть аксесуари. Особливе враження справили на гостей показу багатофункціональні речі-трансформери: сумка-шарф, капелюх-сумка-топ, штани-спідниця-сукня. Справжньою родзинкою стало футуристичне весільне вбрання, яке перетворюється на утеплений костюм оверсайз із капелюшком. Сюрпризом для глядачів став і комбінезон: штани і рукави я на їхніх очах витягла просто з підкладки мінімалістичного жилета.

Комбінезон-трансформер – річ дуже стильна (Фото Roxana Barbu з альбому Ірини Джус)

«В колекціях дизайнерів помітна цікавість до білої сорочки як невичерпного джерела для творчих експериментів»

— У цьому сезоні ми використали багато плісе та гофре, а також жатих тканин, — продовжує Ірина Джус. - Акцент на фактуру є одним з головних естетичних рішень мого дизайну, тоді як трансформації — це перш за все заклик до розумного споживання речей і разом з тим — пропозиція підходити до створення екологічного гардероба креативно.



— Який одяг нині у тренді?

— В колекціях дизайнерів помітна цікавість до білої сорочки як невичерпного джерела для творчих експериментів. У тренді складний крій, асиметрія, нетривіальна довжина та оригінальні кишені. Не виходить з моди й оверсайз. Просторі силуети асоціюються з комфортом і дозволяють нашаровувати елементи образу. Багатошаровість заохочується.

Біла сукня-сорочка, створена Іриною Джус, красива та елегантна (Фото з альбому Ірини Джус)



— Це дуже зручно.

— Для костюмів і пальт актуальні виразні текстури — наприклад, грубий меланжевий твід або котон з ефектом зім’ялості. Цікаво, що такі матеріали характерні для японського дизайну класичного костюма. Як відомо, японцям притаманне прагнення до естетики неідеального, здатність бачити красу в простоті та недовершеності.

— Якою ви бачите моду майбутнього?

— Переконана, що майбутнє моди — за розумним споживанням. Екологічні та етичні матеріали, речі-трансформери, апсайклінг, slow fashion, повторне використання — ці поняття слід сприймати не як тренди, а як єдино можливий курс розвитку легкої промисловості, адже в епоху безпрецедентної екологічної кризи більше не можна стояти осторонь. Кожен з нас може своїм вибором допомогти врятувати світ.

Ірина Джус: «Переконана, що майбутнє моди – за розумним споживанням» (Фото Roxana Barbu з альбому Ірини Джус)

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Фото у заголовку Roxana Barbu з альбому Ірини Джус

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