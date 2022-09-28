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Стиль життя

«Зверніть увагу на середню посадку»: як приховати зайві сантиметри на животі

22:30 28 вересня 2022
мода

Багато жінок турбуються про те, аби мати ідеальний вигляд. Низька посадка тріумфально повернулася в тренди 2022 року, однак цей фасон вона підходить далеко не всім. Власницям животика варто уникати цього тренду і користуватися корекційними методиками, щоб збалансувати фігуру. Як це зробити, пояснила на своїй сторінці в «Інстаграмі» українська стилістка Марина Матвіїв:

«Зверніть увагу на середню посадку. Поясні вироби краще обирати із середньою посадкою, аби не перетискати живіт і не створювати додаткові нерівності фігури. Уникаємо принтів та додаткових деталей на рівні талії, адже це візуально додасть об’єму та акцентуватиме зону.

«За таким же принципом уникаємо клатчів та cross-body сумок, — радить стилістка. — Total look не лише допоможе приховати об’єм на рівні талії, а також видовжить силует».

Для зменшення об’єму в зоні живота стилістка радить створити додаткову асиметрію на рівні талії.

«Таким чином фокус з зони корекції зміститься. При адаптації трендів в гардероб варто пам’ятати, що тренд має підкреслювати сильні сторони фігури, а не навпаки».

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