Не за горами 2023 рік. І уже сьогодні варто знати, які ключові відтінки будуть актуальні у гардеробі. Також важливо розуміти, як правильно поєднувати кольори. Про це «ФАКТАМ» розповіла відома українська стилістка та дизайнерка Ірина Джус.

«Варто звернути увагу на натуральний відтінок моху»

— Трендові кольори-2023 дарують людині емоційне відновлення, — говорить Ірина Джус. — Мій фаворит у палітрі модних відтінків 2023 року, спрогнозованих провідними колористами та тренд-аналітиками світу, — відтінок невибіленої бавовни. Це відтінок між молочним і кремовим, який ще можна назвати екрю. Саме ця «органічна» версія білого з її відсиланням до екоорієнтованості є актуальною зараз і буде залишатися такою у перспективі. Колір невибіленої бавовни зустрічається в природі, напевно, найчастіше з усіх варіацій білого. Через те він викликає відчуття впевненості та затишку, близькості до чогось звичного та рідного.

Відтінок екрю - один із улюблених у творчості Ірини Джус

— З якими відтінками варто поєднувати такий колір у гардеробі?

— Вдалою буде комбінація зі стриманими природними тонами, як то темно-коричневий, хакі чи шляхетний синій. Також цікаво виглядатиме тандем кольору бавовни та синтетичних відтінків — наприклад, холодного рожевого чи яскраво-помаранчевого. Зокрема це стосується принтів у цій палітрі. У власному образі доповнюю екрю чорними акцентами — таке поєднання виглядає мінімалістично.

— Які ще кольори актуальні?

— Варто звернути увагу на натуральний відтінок моху. Він гарно поєднується з кольорами, що є близькими у палітрі — це відтінки від гірчичного до болотного.

— Чому цей колір називають відновлюючим?

— Він асоціюється з природою, а вона, як кажуть, завжди знайде вихід. До того ж це колір детокс-коктейлів, що теж не просто збіг.

«Яскраве емоційне враження залишить поєднання відтінків папаї з чорнильним або смарагдовим»

— З якими кольорами порадите поєднувати моховий?

— Залучивши бузковий, пісочний та блідо-блакитний, можна створити трендовий ансамбль у пастельній гамі. Надзвичайно популярним є і тон «діджитал-лаванда». Цей футуристичний світло-ліловий відтінок асоціюється з цифровою революцією та новими технологіями.

— Як його порадите вписати у гардероб?

— Комбінуємо цей холодний бузковий з неоновими кольорами, включно зі сліпучо-білосніжним, та доповнюємо лакованою екошкірою. Оригінальною альтернативою буде етнолук на базі діджитального лавандового з елементами в насиченій жовтогарячій або електрично-синій палітрі.

Також актуальним буде колір екзотичного фрукта папая. Палітра відтінків цього фрукту є досить урочистою і має орієнтальний бекграунд. Уявляємо її в традиційному тайському костюмі або індійському сарі. Водночас цей тон є досить універсальним — він гармонійно вписується і в кіберпанкові експерименти, і в родинний різдвяний лук. Яскраве емоційне враження залишить поєднання з чорнильним або смарагдовим.

— Можна уявити цю красу!

— Палітра папаї така свіжа, що здатна бути, образно кажучи, донором молодості. Звісно, ​​мова про енергію, адже саме наш емоційний, а не фізичний вік і є ключем до щастя. Варто сказати ще про один трендовий відтінок — спокійний синьо-блакитний, який не тяжіє ані до бузку, ані до бірюзи. Цей відтінок доречний як у витонченому вечірньому ансамблі, так і в корпоративному дрес-коді. Вдалим буде тандем з темно-синім, чорним, теракотовим чи бежевим.

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Фото з альбому Ірини Джус

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