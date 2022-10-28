На Донбасі, де ЗСУ днями витіснили росіян з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині, ворог не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках та докладає зусилля для втримання захоплених територій України. .

Як повідомляють у Генштабі, за добу Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пункти та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та один штурмовик Су-25.

Українські ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 1 склад з боєприпасами противника. За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Зокрема, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів.

«Командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців», — зазначили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом триває так звана «евакуація» з тимчасово зайнятої території Херсонської області. У першу чергу окупанти вивозять медичне обладнання та майно «націоналізованих» підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. У той же час відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.

Нагадаємо, з загарбники вивезли с Херсона памʼятники Олександру Суворову та Федору Ушакову.

Фото Генштабу ЗСУ

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram