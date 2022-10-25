Росіяни не тільки проводять евакуацію з Херсону, але й попутно грабують місто. Про викрадення в Херсоні памʼятників Олександру Суворову та Федору Ушакову, які повинні були бути знесеними в процесі дерусифікації, повідомив заступник російського гауляйтера окупованої частини області Кирило Стрємоусов. Щоправда, він пообіцяв повернути їх на місце, коли зникне загроза обстрілів міста.

Українські патріоти, звісно, не проти повернути памʼятники — та не на постаменти, а виключно заради металу, оскільки історичної чи культурної цінності в них небагато. Памʼятник Ушакову був встановлений 1957 року — із оргскла. Через 13 років його поміняли на бронзовий. Бюст же Суворова роботи Миколи Рукавішнікова (дядька автора «Лоліти» Володимира Набокова) встановили 1903 року — але не в Херсоні, а десь на росії. Там його знищили в ході громадянської війни. А херсонцям 70 років тому дісталась приблизна копія.

Не забувають загарбники вивозити з Херсонщини й інші цінності. Так, аж до Удмуртії потрапили знамениті херсонські кавуни. У парку Горького в Іжевську 23 жовтня місцева влада організувала свято кавуна, де безкоштовно «викинула» містянам 10 тонн «смугастих». В результаті відвідувачі парку влаштували тисняву з бійками. В соцмережах повідомляється про багатьох травмованих, в тому числі — дітей.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС, що загрожує затопленням Херсону та іншим населеним пунктам області й може призвести до загибелі багатьох людей. Для цього дамбу ГЕС замінували, встановивши на ній два КамАЗи з вибухівкою.

На фото в заголовку пусті постаменти вкрадених пам’ятників в Херсоні

367

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram