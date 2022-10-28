Окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки та лінії електропередач

У ніч проти п'ятниці, 28 жовтня, окупанти вчергове вдарили по Дніпропетровщині, накривши вогнем три громади — Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, ворог всю ніч бив по регіону з «Градів» та важкої артилерії. Особливо діставалося Нікопольщині.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

«Людей не зачепило. У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1 000 родин. Енергетики вже стали до відновлення», — зазначив він.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

За словами Резніченка, в інших районах ніч пройшла під звуки сирени, але обійшлося без обстрілів. Ранком в регіоні було тихо.

А голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що загроза обстрілів в Нікопольскому районі зберігалася від вечора 27 жовтня й до самого ранку 28 жовтня — більше 8 годин.

Нагадаємо, що напередодні ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі центрального регіону, через що вводилися жорсткі обмеження споживання електроенергії в столиці, а також Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

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Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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