Заряджаємо павербанки: через обстріл ворога в Києві та центрі України будуть більш жорсткі відключення електроенергії

У ніч проти четверга, 27 жовтня, росіяни завдали чергових ударів по критичній інфраструктрі України.

Як повідомляют в «Укренерго», було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.

«У зв'язку з цим, щоб запобігти перевантаженню мережі, ранком Диспетчерський центр „Укренерго“ надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі», — йдеться в повідомленні.

В компанії зазначають, що обмеження необхідні для зменшення навантаження на мережі, аби уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян.

За словами заступника очільника Офіса президента Кирила Тимошенка, в чотирьох областях та у столиці обмеження будут жорсткішими.

А очільник Київської ОВА Олексій Кулеба попередив, що через виведення з ладу низки критичних об’єктів потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін.

Нагадаємо, що напередодні в столиці також були стабілізаційні відключення.

На випадок відключень електрики громадянам варто заздалегідь придбати такі важливі речі, як лампочка з акумулятором; ліхтар; павербанк; автомобільний зарядний пристрій; генератор; сумка-холодильник; портативна газова плита.

Фото Pixabay

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